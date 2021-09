Rovato – Bedizzolese: al via la fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza

Il Rovato sfida la Bedizzolese nella prima partita della fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza, la gara è in programma il 5 settembre alle ore 17

Il Rovato Calcio si prepara all’avvio del campionato Eccellenza, girone C, in programma il 19 settembre contro la Bedizzolese. Un anticipo di questa sfida si ha però già nella giornata odierna, quando le due squadre si incontrano nel match casalingo valido per la fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.00 presso lo stadio comunale Giovanni Battista Maffeis di Rovato.

La squadra si è rafforzata con nuovi innesti nel corso della sessione estiva di calciomercato ed ha inoltre cambiato la guida tecnica, sulla panchina infatti si siede Riccardo Poma. In occasione della presentazione ufficiale ha fatto riferimento agli obiettivi, primo tra tutti il miglioramento del tasso tecnico tattico della squadra grazie ad un progetto spalmato su più anni.

I nuovi arrivi nel gruppo squadra sono: Giorgio Bertacchi, centrocampista classe 1990 e Edoardo Gamberini difensore classe 1997, entrambi dallo Scanzorosciate; Mario Colonetti, attaccante classe 1991 e Nicolò Belotti, centrocampista classe 1993.