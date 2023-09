Roberto De Zerbi quarto miglior allenatore nella stagione 2022/23

Risultato eccezionale per Roberto De Zerbi che s’è posizionato al quarto posto della classifica dei migliori allenatori europei della stagione 2022/23. Davanti al tecnico di Mompiano soltanto Pep Guardiola, vincitore della Champions League con il Manchester City, Luciano Spalletti, campione d’Italia con il Napoli, e Simone Inzaghi vice campione d’Europa con l’Inter. Con le sue idee di gioco propositivo, il bresciano Roberto De Zerbi ha emozionato la Premier League sin dal suo arrivo al Brighton con cui ha raggiunto la prima e storica qualificazione alle coppe europee del club. A certificare quanto di buono stia facendo De Zerbi, oltre agli apprezzamenti di Pep Guardiola, ora è arrivato anche il voto dei suoi colleghi allenatori e giornalisti selezionati. 70 i punti ottenuti, soltanto 14 in meno del terzo posto, ma soprattuto davanti a grandi allenatori come Arteta dell’Arsenal e il ct della Francia Deschamps.

La scuola degli allenatori continua a parlare italiano e da quest’anno anche un pò bresciano.