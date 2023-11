La "bomba" di mercato: il bresciano De Zerbi vola al Real Madrid?

Il Real Madrid contatta il bresciano Roberto De Zerbi per il dopo-Ancelotti. È la “bomba” di mercato sganciata dal quotidiano spagnolo Sport, che non usa mezzi termini: “El Real Madrid ya ha entrado en contacto con el entrenador italiano”, si legge in un articolo pubblicato solo pochi giorni fa. Sarebbe il grande salto nella già brillante carriera di De Zerbi, attualmente in forza al Brighton (in Premier Leauge), dove ha già raccolto numerosi attestati di stima (oltre a ottimi risultati sul campo) per il suo gioco da più parti definito moderno e spettacolare.

Sarà davvero lui l'erede di Carletto Ancelotti? Il tecnico più premiato al mondo, infatti, ha un contratto in scadenza con le Merengues e concluderà la sua avventura in blanco al termine della stagione in corso (2023/2024). Il suo futuro pare già scritto: fonti d'oltreoceano avrebbero già confermato un accordo con la nazionale del Brasile (che tra l'altro sta arrancando nella qualificazioni mondiali del Sudamerica), con un contratto firmato fino al 2026.

La carriera di De Zerbi

Aspettando la mossa di Florentino Perez, presidente del Real, i riflettori allora si accendono su De Zerbi. Classe 1979, Roberto De Zerbi è nato a Brescia: calcisticamente è cresciuto nelle giovanili del Milan ma nel 2008 ha indossato anche la casacca delle Rondinelle. La sua carriera da allenatore è stata inaugurata nel Bresciano, con i neroverdi del Darfo Boario: a seguire Foggia, Palermo, Benevento e soprattutto Sassuolo, che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, a cui hanno fatto seguito le esperienze internazionali allo Shaktar Donetsk e ora (in corso) al Brighton.