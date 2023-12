Roberto De Zerbi premiato miglior allenatore d’Europa

Grande soddisfazione per l’allenatore bresciano Roberto De Zerbi che nel corso della cerimonia dell’European Golden Boy 2023, il prestigioso riconoscimento a cura di Tuttosport e Football Benchmark, ha ricevuto il premio “Pozzo” come Best European Coach.

Dopo aver centrato la scorsa stagione la prima storica qualificazione in Europa League con il Brighton, Roberto De Zerbi sta continuando a stupire la Premier League e gli appassionati di calcio attraverso il suo gioco propositivo e sempre piacevole da vedere. Il suo lavoro non è passato inosservato oltre Manica tanto che nelle scorse settimane il noto quotidiano spagnolo Sport l’ha accostato alla panchina del Real Madrid per il dopo-Ancelotti.

Nulla di concreto al momento, solo voci a cui De Zerbi non dà importanza. C’è solo il Brighton nella testa del tecnico di Mompiano che nel corso di una conferenza stampa ha parlato di futuro e del suo contratto con il Brighton in scadenza nel 2026.

Rinnovo? Ne stiamo parlando

"Di solito lavoro per essere felice e divertirmi e mi sento molto bene a Brighton. Ho un ottimo rapporto con i giocatori, con il club, la società e con tutti coloro che lavorano qui. Stiamo parlando del nuovo contratto ma al momento sono solo discussioni, non c'è nulla di chiuso.

Dobbiamo pensare agli obiettivi: se coincideranno con quelli del club, sarà un onore per me lavorare a Brighton. Non cerco di raggiungere un livello più alto. La cosa più importante per me è lavorare seriamente, con una buona squadra, buoni giocatori. Per me è importante fissare un obiettivo importante".