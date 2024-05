Roberto De Zerbi saluta il Brighton: ipotesi Napoli e Milan per il futuro dell'allenatore bresciano

Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Brighton nel prossimo campionato. Qualche giorno fa, il club inglese ha annunciato ufficialmente la separazione consensuale, aprendo nuovi scenari sul futuro del tecnico. De Zerbi, miglior allenatore europeo della scorsa stagione, ha guidato per l’ultima volta la squadra inglese in occasione della sfida casalinga contro il Manchester United, ricevendo il caloroso saluto da parte dei suoi tifosi al grido “We want you to stay” (Vogliamo che tu rimanga).

Le stagioni al Brighton

L'accordo tra De Zerbi e il Brighton è stato risolto di comune accordo, con il tecnico e il suo staff che hanno rinunciato ai due anni rimanenti di contratto. Arrivato al Brighton nel settembre del 2022 dopo la partenza di Graham Potter, De Zerbi ha portato il club al miglior piazzamento in Premier League e agli ottavi di finale di Europa League. "Roberto ci ha regalato due eccellenti stagioni in cui ha portato la squadra a nuovi traguardi, non ultima la nostra prima stagione europea che vivrà a lungo nella memoria dei tifosi," ha dichiarato il presidente Tony Bloom.

Il futuro di Roberto De Zerbi

L’allenatore di Mompiano ha chiarito di non avere accordi con nessun'altra società per il futuro e che prenderà in considerazione le offerte che arriveranno, dando priorità alla Premier League. Tuttavia, avanzano ora le sirene di Napoli e Milan per il tecnico bresciano, che in passato era stato accostato anche al Real Madrid in caso di addio di Carlo Ancelotti. Il futuro di Roberto De Zerbi rimane dunque incerto, ma il suo nome è già al centro delle attenzioni di diversi club di primo piano.