Roberto Baggio, vent'anni fa l'addio al calcio

Sono passati vent'anni da quel 16 maggio del 2004, ma le emozioni di quel giorno restano vivide nei ricordi dei tifosi e di Roberto Baggio stesso. È stato un addio commovente, un saluto al calcio che ha segnato un'epoca e ha incantato milioni di persone in tutto il mondo.

Quel giorno, sul prato di San Siro bagnato dalle lacrime dei presenti, il Divin Codino disse addio al calcio giocato con indosso la maglia del Brescia. Un addio che non è mai stato solo un semplice addio, ma un commiato a una leggenda, a un'icona del calcio italiano. Le sue magie con il pallone, la sua classe innata e la sua umanità lo hanno reso un simbolo, un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi.

I momenti più alti e quelli più bassi della sua carriera si intrecciano nella memoria collettiva. I gol segnati con la maglia dell'Italia a Italia '90, le lacrime versate per il rigore sbagliato a Pasadena nel Mondiale del 1994, le magie in campo e gli infortuni che lo hanno segnato fisicamente e mentalmente.

Ma la carriera di Baggio è stata molto più di una sequenza di eventi calcistici. È stato un viaggio attraverso la vita di un uomo, con tutte le sue sfumature e le sue contraddizioni. La conversione al buddhismo, la ricerca di un equilibrio interiore, la passione per l'arte e la musica hanno reso Baggio non solo un campione di calcio, ma anche un esempio di resilienza e determinazione.

Vent'anni dopo quel giorno memorabile, Baggio guarda indietro con gratitudine e umiltà. L'abbraccio caloroso del pubblico di San Siro, con 80mila persone in piedi per salutarlo, è un ricordo che porterà sempre nel suo cuore. Quel momento ha rappresentato non solo il culmine di una straordinaria carriera sportiva, ma anche la consapevolezza di aver lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

Per molti, per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare, Roberto Baggio è stato molto più di un calciatore. È stato un'icona, una leggenda, un simbolo di bellezza e talento. E anche se il tempo può aver portato via i riflettori e le telecamere, il ricordo di quel magico numero 10 resterà vivo per sempre perché, parafrasando Cesare Cremonini, “Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica”.