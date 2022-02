Ritorno in campo con vittoria per il Cortefranca femminile: 4 a 1 contro il Palermo

Squadra in casa

Il Cortefranca è sceso in campo questo pomeriggio contro il Palermo femminile, gara valida per la quindicesima giornata di serie B femminile. La sfida si è disputata dopo uno stop durato quasi due mesi, tra sospensione prevista del campionato per la pausa invernale e posticipi dovuti alla variante Omicron. Le incognite riguardo alla tenuta fisica delle calciatrici erano perciò numerose, il Cortefranca però sembra aver assimilato bene il prolungato periodo di sospensione.

La squadra di casa si è imposta con il punteggio finale di 4 a 1 contro il Palermo femminile, un risultato che permette al Cortefranca di iniziare al meglio questo 2022 e tentare una risalita in classifica, ora fermo a quota 17 punti. È servita mezz’ora alla squadra dell’allenatrice Mazza per imporsi sull’avversario: al 31’ è Picchi ad aprire le marcature, a cui è seguito il gol di Kiem cinque minuti più tardi. Il duplice fischio manda le squadre a riposo sul punteggio di 2 a 0.

Al rientro in campo è di nuovo Picchi a siglare il 3 a 0, al 14’ della ripresa, e due minuti più tardi Velati sigla la rete del 4 a 0. A metà della ripresa è arrivata la rete della bandiera del Palermo, di Coco, che ferma il risultato sul 4 a 1 al termine dei novanta minuti regolamentari.