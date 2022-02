Ritorno da brividi per il Lumezzane: vittoria sul Rovato per 5 a 4

Il Lumezzane torna in campo e sono trascorsi quasi due mesi dall’ultima sfida ufficiale della squadra, la gara non è delle più semplici perché l’avversario è il Rovato, terzo in classifica. La partita regala emozioni e gol dal primo all’ultimo minuto e si conclude con un pirotecnico 5 a 4 in favore del Lumezzane.

L’arbitro della sfida al Tullio Saleri di Lumezzane è il signor Scarano, coadiuvato dagli assistenti Cicognani e Liuzza. Il Rovato non potrebbe iniziare nel modo migliore l’incontro: al 3’ del primo tempo regolamentare si guadagna un calcio di rigore e Colonetti trasforma senza problemi. Il vantaggio però dura pochi minuti: dal 13’ al 17’ il Lumezzane è scatenato e insacca tre reti consecutive. In gol Peli (con una doppietta) e Torelli: al 17’ del primo tempo il punteggio è sul 3 a 1 per la squadra di casa. Le emozioni però non finiscono qui perché il Rovato accorcia le distanze poco dopo la mezz’ora di gioco, con Allegrini, ma ancora una volta il Lumezzane risponde, questa volta con Tognoni, al 37’.

Al duplice fischio il punteggio è fermo sul 4 a 2 per il Lumezzane, un risultato che potrebbe lasciar intendere una partita già quasi indirizzata, ma così non è. Okyere del Lumezzane insacca il quinto gol al 22’ della ripresa, il Rovato però non alza bandiera bianca ma spinge sull’acceleratore e riesce a trovare la via del gol per ben due volte. Gambarini al 25’ e Tomasi al 31’ fanno aumentare a 4 i gol del Rovato, che fino all’ultimo prova a centrare il pareggio. La sfida finisce con un bellissimo 5 a 4 in favore degli uomini di mister Franzini, sempre più primi in campionato.