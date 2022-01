Ritorno con i 3 punti per il Brescia: è 2 a 0 contro la Reggina

Il 2022 inizia nel migliore dei modi per il Brescia di mister Inzaghi, che si conferma una corazzata soprattutto fuori casa. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria la squadra ha sfidato la Reggina per la diciannovesima giornata del campionato di serie B. La gara è terminata 2 a 0 per gli uomini di Inzaghi, vittoriosi grazie ad una doppietta di Ayé nel corso del primo tempo regolamentare.

Il Brescia è partito forte fin da subito, con la prima conclusione pericolosa targata Bisoli che costringe al portiere avversario una deviazione in corner. Una seconda occasione arriva al quarto d’ora, con Jagiello, ma ancora una volta è Micai ad impedire la rete e spinge il pallone in calcio d’angolo. Il gol però è nell’aria ed un minuto dopo è Ayé a concretizzarlo: riceve il pallone sulla corsa da Van de Looi, si smarca ottimamente e solo davanti al portiere non sbaglia. Il primo squillo della Reggina arriva al 28’ del primo tempo, con Galabinov che manca di poco la porta su una conclusione di testa. Due minuti più tardi però arriva il raddoppio bresciano, che ferma sul nascere il buon momento della squadra di casa: Ayé è autore di una perfetta conclusione che si spegne all’incrocio dei pali su cui il portiere avversario non può nulla. Allo scadere del primo tempo la Reggina torna in fase offensiva, con Rivas, che colpisce di testa ma il pallone esce a lato.

Il duplice fischio manda a riposo le squadre e al rientro in campo c’è poco da raccontare. Il Brescia gestisce il risultato, la Reggina è protagonista di alcune sortite offensive nei primi minuti ma le conclusioni non hanno buon esito: al 12esimo della ripresa di nuovo Galabinov si rende pericoloso, questa volta è in veste di assistman, ma Cortinovis spreca una buona occasione.

La vittoria permette al Brescia di conquistare i 3 punti e salire a quota 37 punti in classifica, a -2 dal Pisa che è in campo in questo momento contro il Frosinone.