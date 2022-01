Ritorno al FeralpiSalò per Farabegoli: il difensore torna a titolo temporaneo

Serie C

Serie C Girone A

Il FeralpiSalò, mediante nota pubblicata sul proprio sito, ha ufficializzato l’arrivo in squadra, a titolo temporaneo, di Tommaso Farabegoli. Il difensore arriva fino al termine della stagione in corso, 30/06/2022, dalla Sampdoria. Per Farabegoli, classe 1999, si tratta di un ritorno nella squadra allenata da mister Vecchi dopo l’arrivo nel gennaio 2021.

Nella prima parte di stagione in corso il difensore ha indossato la maglia dell’Ancona, ora invece indosserà la maglia numero 16 della FeralpiSalò fino al termine del campionato.