Riscatto per Lorenzo Andrenacci: il Brescia comunica la definitiva acquisizione

Il Brescia calcio ha reso noto, tramite un comunicato stampa pubblicato nel sito ufficiale, di aver completato l’acquisizione a titolo definitivo dell’estremo difensore Andrenacci. Il giocatore, classe 1995, è stato riscattato dal Genoa dopo il suo acquisto nel luglio dello scorso anno. Il giocatore, dal valore attuale di circa 100mila euro, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nella precedente stagione non aveva maturato minutaggio sul campo, resterà da valutare il suo impiego durante il prossimo campionato, con alte ambizioni di squadra.

Gli uomini di mister Clotet si ritroveranno il prossimo 2 luglio a Ronzone, in Trentino, per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. L'obiettivo sarà lo stesso: provare a riconquistare la serie A.