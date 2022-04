Riprende subito la corsa del Brescia femminile: 1 a 0 contro il Palermo in serie B

Il Brescia femminile torna a vincere dopo il momentaneo stop contro la Pro Sesto. Il recupero della 13esima giornata di serie B si è giocato a Palermo, dove la squadra è riuscita a imporsi per 1 a 0. La vittoria permette alla squadra di salire a quota 46 punti, stabilmente in prima posizione e con un buon margine sull’inseguitrice, il Como Women.

Ad approcciare meglio la sfida è stato il Palermo, con la squadra che ha colpito una traversa dopo i primi minuti di gioco. La prima occasione per il Brescia arriva al 18’ del primo tempo, da quel momento in poi il pressing di matrice bresciana comincia a farsi sentire e le ragazze di mister Garavaglia riescono ad imporre il loro ritmo di gioco. La rete che sblocca il match e porta i 3 punti al Brescia femminile porta la firma di Luana Merli, autrice di un ottimo colpo di testa che si spegne proprio sotto la traversa.

Mister Garavaglia si esprime così al termine del match: “Era una partita a cui tenevamo molto perché sapevamo che poteva nascondere delle insidie e così infatti è stato. Il Palermo ha fatto la sua partita, impostata sull’agonismo e sulla determinazione. C’è da dire che durante la partita abbiamo avuto diverse opportunità per allargare il divario e arrotondare il risultato, e infatti su questo aspetto penso che ci sarà da lavorare perché non possiamo arrivare agli ultimi minuti ancora col risultato in bilico, soprattutto dopo una partita comandata in questo modo.”