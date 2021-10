Riparte la serie B femminile: il Brescia femminile sfida il San Marino Academy

Domenica 31 ottobre torna in campo la serie B femminile: il Brescia femminile è oggi impegnato nella sfida casalinga contro il San Marino Academy, il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.30. Il campionato riprende dopo due settimane di sosta: una domenica di Coppa Italia ed una domenica di riposo hanno permesso alla squadra di ricaricare le batterie e farsi ritrovare pronta per la sfida odierna.

Nella conferenza pre-partita il mister Garavaglia ha sottolineato come la sfida sarà sicuramente impegnativa con un avversario di tutto rispetto, il San Marino è infatti tra le retrocesse dalla serie A nella scorsa stagione e sarà pertanto fondamentale scendere in campo con la giusta convinzione fin dal primo minuto di gioco. Le convocazioni contano in tutto 20 atlete, sono assenti per infortunio solo Asta (distorsione alla caviglia) e Farina (infortunio al ginocchio).

Il Brescia femminile è sicuramente motivato nel tornare ai 3 punti, nell’ultima giornata infatti aveva raccolto solo una sconfitta in casa del ChievoVerona Women, capolista, per 3 a 2. È stata la prima battuta d’arresto per la formazione bresciana, che nelle precedenti 4 partite aveva raccolto tre vittorie e un pareggio (nella gara d’esordio). Un inizio di campionato più che positivo per le ragazze di mister Garavaglia, al momento al 4 posto in classifica.