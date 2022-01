Rinvio per la serie C: posticipata la prima giornata di campionato

La variante Omicron si fa sentire e l’effetto covid è tangibile anche sui campionati di calcio: la serie C posticipa il ritorno in campo, programmato in precedenza il 9 gennaio. La data per il recupero della seconda giornata di ritorno, resa nota tramite comunicato della Lega Pro, è il 2 febbraio: “sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone il posticipo della 2/a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 come di seguito riportato: 2 febbraio 2022 anziché 9 gennaio 2022.”

Ghirelli, il presidente della Lega Pro, prosegue esternando la propria visione sulla situazione, sottolineando come sarebbe auspicabile l’obbligo vaccinale per i tesserati. Si menziona inoltre il 10 gennaio 2022 come data entro la quale il Governo dovrebbe fornire nuove disposizioni riguardo la prevenzione e la tutela della salute per i giocatori e lo staff, chiarificando le norme in vigore.

Per quanto riguarda il calcio bresciano, in particolare il FeralpiSalò, il prossimo impegno sarà dunque domenica 16 gennaio, ore 14.30, contro il Mantova; la situazione, tuttavia, resta in continua variazione e perciò suscettibile di variazione.