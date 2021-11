Rinviato il match tra Governolese e Lumezzane in Eccellenza: campo impraticabile

Governolese e Lumezzane si sarebbero dovute sfidare domenica 14 novembre allo stadio Vicini di Governolo, casa della Governolese, sfida valida per la nona giornata del campionato Eccellenza, girone C. I temporali che si sono abbattuti nella zona però hanno reso inagibile il campo, costringendo ad un rinvio il match.

Un rinvio che non altera il primo posto della classifica del girone, tenuto saldamente in mano dal Lumezzane. La squadra conserva il primo posto frutto delle 8 vittorie su 8 partite disputate, un percorso fino a qui pressoché perfetto per la squadra di mister Franzini.

Di certo non si può dire lo stesso per la stagione della Governolese: la rosa è ben diversa rispetto a quella del Lumezzane, sicuramente però sono diversi i punti persi nel corso di questa prima parte di stagione. La squadra è ancora in cerca della prima vittoria stagionale e viene da una serie di 7 sconfitte e 1 pareggio nelle prime otto giornate di campionato. Sono solo 4 i gol messi a segno, a fronte di ben 16 reti subite, con la media di oltre due gol a partita.