Rinviato il match tra Folgore Caratese e Desenzano Calvina per positività al covid

Il match previsto sabato 18 dicembre tra Folgore Caratese e Desenzano Calvina, valido per la diciassettesima giornata di serie D, è stato rinviato a data da destinarsi. Ad un primo giro di tamponi, alcuni membri della Folgore Caratese erano risultati positivi. L’inizio della gara, perciò, inizialmente previsto alle ore 14.30, è stato posticipato per permettere un secondo giro di test. L’avvio era stato riprogrammato per le 15.45, tuttavia dal nuovo test sono emersi altri positivi dal gruppo della Folgore Caratese e la sfida è stata perciò rinviata.

Si trattava del penultimo ultimo match per quest’anno solare per le due formazioni, un dettaglio importante dal momento che la partita dovrà essere recuperata prima dell’inizio del girone di ritorno, in programma il 9 gennaio. È presumibile che la data scelta possa essere il 30 dicembre, ma al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti. Nello stesso girone, il B, sono state rinviate anche le gare tra Real Calepina e Sangiuliano City e tra Villa Valle e Legnano, tutte in programma nella giornata di ieri. Le sfide disputate nella giornata odierna invece non hanno visto variazioni.