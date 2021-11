Rinviato il match di Promozione tra Vighenzi e Castellana: campo impraticabile

Metà delle gare in programma per la nona giornata del campionato Promozione hanno subito un rinvio a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute nella provincia bresciana nel weekend. È il caso della sfida tra Vighenzi e Castellana, l’impraticabilità del campo era evidente fin dalle prime ore della giornata ma l’ufficialità è arrivata solo dopo il sopralluogo delle 14.30. La data per il recupero non è ancora stata resa nota.

Un rinvio di così tante partite ha un impatto sulla classifica non trascurabile e rimanda al futuro ogni discorso, quantomeno riguardo la parte bassa e la zona playout. Il Vighenzi arrivava a questa partita in buona forma: nella scorsa giornata aveva dimostrato di aver assorbito bene la pesante sconfitta contro il Suzzara e contro la Voluntas Montichiari aveva portato a casa i 3 punti. In attesa della data per la sfida contro la Castellana, la squadra si prepara per la decima giornata, in casa del Rezzato Calcio Dor, che invece ha disputato l’ultimo turno e ha vinto contro l’Asola.