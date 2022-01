Rinforzo in attacco per il Carpendolo: ufficiale l’arrivo di Jonata Bravo

Il Carpenedolo ha ufficializzato l’acquisto di Jonata Bravo, attaccante classe 1998 proveniente dalla Castellana. Un rinforzo destinato a dare maggior peso e più ricambi al reparto offensivo della squadra, chiamata a migliorare l’attuale posizione in classifica, ora in zona playout.

Jonata Bravo si è formato nei settori giovanili di Pralboino, Leoncelli e Real Leno. La stagione 2015/2016 è stata tra le più prolifiche: con la maglia della Juniores Provinciale ha messo a segno ben 21 gol, centrando la vittoria del campionato. L’anno successivo è stato quello del passaggio in prima squadra ed il debutto è avvenuto con il Castello Ostiano, siglando 9 reti. Nella stagione 2019/2020 ha giocato la prima parte di campionato con la maglia della Pavonese, esperienza condita da 4 reti, ed in seguito con la Castellana. Il covid però non ha permesso di giocare con continuità e dal dicembre 2019 ad oggi ha militato in quella squadra siglando tre reti. Ora un ulteriore passaggio di categoria con la maglia del Carpendolo.