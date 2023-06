Rigamonti tutto esaurito per la sfida con il Cosenza

Quella che il Brescia si appresta ad affrontare contro il Cosenza è la sfida della vita, la partita che vale un’intera stagione. Dopo la sconfitta subita all’andata, le Rondinelle devono vincere a tutti i costi la gara di ritorno dei play out per conquistare la salvezza e restare in Serie B. Bisoli e compagni, però, non saranno soli e potranno contare sul sostegno di un’intera città che per l’occasione ha letteralmente invaso lo stadio facendo registrare il tutto esaurito. Un evento che mancava da Brescia-Milan del 20 gennaio quando le Rondinelle erano guidate da Corini e giocavano in Serie A. Altri tempi che il popolo bresciano vuole vivere ancora e per questo non farà mancare il proprio sostegno alla squadra di mister Gastaldello.

L’appuntamento è per questa sera alle 20:30 in uno stadio “Rigamonti” infuocato.