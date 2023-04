Rigamonti caldissimo: verso le oltre 10mila persone per la sfida al Cosenza

Sarà una sfida molto calda quella che il Brescia si appresta a giocare contro il Cosenza e non soltanto per la posta in palio, ma anche per il numeroso pubblico atteso allo stadio. Si preannuncia un “Rigamonti” che potrebbe superare le 10mila presenze, un numero mai visto in stagione. L’iniziativa di agevolare il costo dei biglietti per le ultime due partite casalinghe contro Cosenza e Pisa con l’obiettivo di portare quante più persone possibili allo stadio a sostenere le Rondinelle sta dando i suoi frutti. A sabato sera, infatti, il numero dei biglietti venduti è di 5.583. A questi vanno aggiunti il numero degli abbonati e i biglietti che si potranno acquistare fino al giorno della partita.