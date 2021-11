Rientro con vittoria per il Brescia femminile: 3 a 1 contro il San Marino Academy

Il Brescia femminile rimonta e s’impone con forza sul San Marino Academy: finisce 3 a 1 la sfida a favore della formazione bresciana. L’arbitro dell’incontro è il signor Bouabid, gli assistenti invece sono Petarlin e Fenzi.

A partire meglio è il San Marino, capace di passare in vantaggio al 13’ della prima frazione di gioco con la rete di Barbieri. Il Brescia però non si scompone e ottiene il pareggio allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, in rete Hjohlman, al primo centro con la maglia bresciana. Nel secondo tempo la squadra mostra tutto il suo carattere e la sua compattezza e riesce a completare la rimonta: Merli al 30’ e poi Galbiati al 48’ mettono il sigillo sulla sfida.

Nel post gara, si presenta ai microfoni l’allenatore del Brescia, mister Garavaglia, visibilmente soddisfatto: “Il San Marino Academy ha una rosa di grande qualità. Abbiamo sofferto però siamo state in grado di rimanere in piedi e nel secondo tempo siamo cresciute anche fisicamente rispetto alla prima parte di gara. Durante l’intervallo ho parlato alla squadra e ho detto loro che è normale avere delle difficoltà contro queste formazioni. Abbiamo cercato di capire dove e come intervenire e devo dire che le ragazze hanno eseguito alla lettera quello che ci siamo prefissate.”

Una formazione ancora più insidiosa sarà l’avversario della prossima settimana: il Brescia è infatti chiamato in trasferta sul campo del Tavagnacco.