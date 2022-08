Il vivaio del Rezzato Calcio è sempre più verde

Sono quattro i giovani cresciuti nel vivaio rezzatese che faranno parte della rosa della prima squadra Rezzato Calcio Dor, categoria Eccellenza, stagione 2022-2023. Un motivo di orgoglio che la Società biancoblù ha voluto esprimere attraverso i propri canali social. Di seguito il comunicato pubblicato dal Rezzato Calcio.

Il settore giovanile del Rezzato ha un focus ben preciso, cioè quello di dare valore alla propria filiera e i risultati stanno dando ragione all’importante lavoro svolto quotidianamente presso l’impianto di Via De Gasperi.

Dopo anni di sforzi, infatti, il Rezzato Calcio può vantare di avere in prima squadra un numero importante di giovani calciatori cresciuti nella propria “cantera”.

Il percorso è iniziato l’anno scorso con due giovani che han fatto parte in pianta stabile della rosa della prima squadra di mister Quaresmini raggiungendo a fine stagione un discreto minutagggio.

Dalla prossima stagione si raddoppia e sono ben quattro i giovani calciatori che faranno saldamente parte della squadra iscritta al campionato di eccellenza.

A darne l’ufficialità è il Direttore Sportivo del settore giovanile biancoblù Primo Gallerini: “Sono molto orgoglioso perché dopo un lungo e meticoloso percorso, quattro giovani provenienti dal settore giovanile del Rezzato faranno parte della prima squadra non come aggregati, ma come effettivi componenti della rosa: Marco Maccabiani, Giacomo Taetti, Giuseppe Perani e Simone Quecchia sapranno dimostrare il loro valore. A eccezione di Giacomo Taetti, 2003, gli altri ragazzi sono tutti del 2004 e questa è la prova del buon lavoro sin qui svolto. Nella juniores del Rezzato inoltre - prosegue Gallerini - ci sono tanti calciatori bravi e di prospettiva: la speranza è che altri possano intraprendere lo stesso percorso”. Gallerini si sofferma poi sull’attività agonistica: “L’obiettivo è mantenere la categoria regionale con l’Under 18, mentre con la Juniores, gli Under 17, 16 e 15 puntiamo a vincere i rispettivi campionati provinciali per avere tutte le nostre formazioni nelle categorie regionali nel più breve tempo possibile. Il lavoro sta dando i propri frutti e ne siamo orgogliosi, ma questo è anche fonte di nuovi stimoli per fare sempre meglio e far crescere ancora i quasi 300 tesserati che hanno dato e continuano a dare fiducia al progetto Rezzato Calcio. Ora non ci resta che proseguire il virtuoso percorso intrapreso e continuare a lavorare sodo, mentre ai quattro ragazzi Marco, Giacomo, Giuseppe e Simone faccio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la nostra Associazione: forza ragazzi e forza Rezzato!”.

Fonte immagine: Rezzato.