Rezzato Calcio, da lunedì 3 luglio iniziano gli open days

La stagione sportiva è terminata, ma il Rezzato Calcio non si ferma. Oltre al camp estivo in funzione fino alla metà di luglio, infatti, la società biancoblù ha deciso di organizzare una settimana di open days a partire da lunedì 3 luglio dedicata ai nati dal 2011 al 2015 (maschi è femmine) che volessero provare a giocare a calcio. Le sessioni di allenamento sono gratuite e sono coordinate dagli istruttori del Rezzato Calcio, ognuno dei quali con abilitazione FIGC e laureati in Scienze motorie.

Di seguito le date a disposizione:

– Nati/e nel 2011 e 2012: lunedì 3 luglio alle ore 17:30;

– Nati/e nel 2008: martedì 4 luglio alle ore 17:30;

– Nati/e nel 2009 e 2010: mercoledì 5 luglio alle ore 17:30;

– Nati/e nel 2013/14/15: giovedì 6 luglio alle ore 17:30.

Gli Open Day si svolgeranno a Rezzato presso il campo sportivo in Via De Gasperi n. 76. Per informazioni è possibile è rivolgersi presso la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, telefonare al numero 030 2793613 o scrivere una mail a segreteria@rezzatocalcio.com.