Rezzato calcio Dor, stagione da celebrare: vittoria delle fasi regionali playoff di Promozione

Il Rezzato Calcio Dor ha chiuso la sua regular season in seconda posizione nel campionato Promozione, guadagnando l’accesso ai playoff regionali. La vittoria in questo mini torneo, arrivata con due vittorie su due match, permette alla squadra di risultare tra le pretendenti per il ripescaggio valido per la promozione in Eccellenza.

Una ciliegina sulla torta che arriva al termine di un ottimo campionato: sono 50 i punti conquistati, di cui 24 in trasferta e 26 in casa, a dimostrazione di una continuità di risultati invidiabile. Le vittorie sono state 14, i pareggi 8 e le sconfitte 6. Un attacco capace di siglare 42 reti e trascinato da Contratti, goleador della squadra con 14 reti messe a segno; seguono poi Zagari a quota 8 e Frassine a 6.

La stagione non era iniziata nel migliore dei modi per la squadra, nelle primissime giornate infatti navigava in acque non tranquillissime, in zona undicesimo e dodicesimo posto. Dalla 12esima giornata però, la svolta e la conseguente risalita: l’aggancio alla parte alta della classifica è arrivato alla quattordicesima giornata e da lì la squadra non si è più mossa, sfiorando anche il primo posto, anche se per poco tempo.