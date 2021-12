Rezzato Calcio Dor al secondo posto al termine del girone d’andata in Promozione

Al campo sportivo comunale di Rezzato la formazione di casa si è imposta per 2 reti a 1 contro il Suzzara Sport Club, chiudendo così il 2021 in seconda posizione in classifica. Contratti al 22’ ha mandato in vantaggio il Rezzato Calcio Dor, Vincenzi (su rigore) al 43’ ha però siglato la rete del pareggio per il Suzzara. Il risultato si è poi sbloccato definitivamente nella ripresa con Mattei, autore del gol del vantaggio al 16’ del secondo tempo.

Questa prima parte di stagione è stata più che soddisfacente per il Rezzato, secondo con 24 punti conquistati: frutto di 7 vittorie su 14 sfide disputate, 4 le sconfitte e 3 i pareggi. Il secondo posto in classifica però è minacciato dal Vighenzi, distante solo un punto. La fase offensiva della squadra è migliorabile, l’attacco infatti ha colpito 21 volte in questo campionato e sono ben 6 le squadre che hanno fatto meglio in fase realizzativa. Più solida però è la fase difensiva, il reparto difensivo infatti è il migliore del campionato dopo quello dell’Ospitaletto, con sole 14 reti subite. Vero e proprio bunker è lo stadio di casa: a fronte dei 14 gol, solo 3 sono stati segnati in casa, le altre 11 reti sono state subite in trasferta.

Domenica 23 gennaio è previsto il ritorno in campo, slittato rispetto alle date iniziali per ragioni dovute al covid. La squadra tornerà sul terreno di casa contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare, l’Ospitaletto. Sarà importante ricominciare con il piglio giusto per non perdere terreno e punti preziosi nella corsa ai playoff.