Reti inviolate tra Vobarno e Orceana in Eccellenza: un punto per parte

Allo stadio comunale di Vobarno è andata in scena la 22esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, tra la formazione di casa, il Vobarno, e l’Orceana. Due squadre che si trovano in due zone opposte della classifica, ma entrambe bisognose di punti. L’arbitro della sfida è stato il signor Gambirasio, coadiuvato dagli assistenti Damato e Algieri.

Il match non ha suscitato grandi emozioni, con pochissime occasioni da entrambi i lati. Entrambe le squadre, tuttavia, avrebbero necessitato del punteggio pieno e probabilmente 1 punto ciascuna scontenta entrambe le formazioni. Il Vobarno è al terzo posto in campionato, a quota 34 punti, a pari punteggio con il Rovato e con soli 3 punti di vantaggio sul Valcalepio, quinta in classifica.

L’Orceana invece si trova al quart’ultimo posto in classifica, in piena zona playout. I 21 punti in classifica però lasciano sperare ancora in una salvezza agevole: la Bedizzolese, infatti, la sest’ultima in classifica e quindi fuori dalla zona playout, dista solo 5 lunghezze.