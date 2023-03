Renate vs Feralpisalò: i convocati del mister Vecchi

Rifinitura mattutina sul campo dello Stadio “Lino Turina” di Salò per i verdeblù che domenica 5 marzo alle 17:30 affronteranno in trasferta il Renate allo stadio “Città di Meda”. Reduci dalla vittoria esterna per 3 a 2 sul campo dell’Albinoleffe, i brianzoli occupano al momento la sesta a posizione a quota 45 punti, 6 in meno dei gardesani primi in classifica appaiati alla Pro Sesto e al Lecco. Sfida che sa di rivincita per la Feralpisalò che all’andata fu sconfitta 4 a 1. Dalla sfida contro i neroazzurri mister Vecchi potrà nuovamente contare su capitan Legati, non ancora al meglio ma tornato tra i convocati. Ancora indisponibili, invece, Buti?, Di Molfetta a cui si aggiunge Tonetto che dovrà restare fermo per circa 4 settimane a causa della lesione di primo grado al flessore della gamba destra.

Di seguito la lista dei calciatori convocati per la trasferta di Meda:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 23 Voltan, 26 Siligardi.

