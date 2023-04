Gastaldello: “Vittoria di carattere. Con il Cosenza abbiamo bisogno di tutta la città”

La vittoria esterna del Brescia sul campo della Reggina ha confermato l’ottimo stato di salute della squadra allenata da mister Gastaldello che al termine della partita ha commentato così:

“I ragazzi hanno tanto carattere e oggi l’hanno dimostrato. È giusto godersi la vittoria, ma dobbiamo anche pensare subito alla prossima partita perché non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo continuare con questa mentalità senza lasciare nulla per strada. Anche quando i risultati non arrivavano, la squadra ha sempre lavorato e la vittoria contro la Reggina nasce da qui momenti. Non so se sia la partita della svolta, ma sicuramente vincere al “Granillo” dà tanto entusiasmo e consapevolezza. Nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio, poi nel secondo ci siamo abbassati e siamo andati in difficoltà con i tanti palloni lanciati in area, soprattutto nel finale. Mi dispiace perdere per la prossima partita tre giocatori come Bisoli, Ndoj e Rodriguez ma la tensione era tanta e certe emozioni sono difficili da trattenere. Ad Andrenacci bisogna fare i complimenti per quello che ha fatto. È un professionista che lavora con grande serietà e se li merita. Peccato non aver potuto festeggiare con i nostri tifosi che aspettiamo lunedì contro il Cosenza. Avremo bisogno di tutta la città che per noi sarà l’uomo in più”.