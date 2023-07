Reggina bocciata in Consiglio Federale: Brescia riammesso in Serie B

Il Consiglio Federale, svoltosi questa mattina a Roma, dà buone notizie al Brescia che ora è con un piede in Serie B. Dopo aver visionato i pareri della Covisoc e della Commissione infrastrutture, il Consiglio Federale ha accolto il ricorso del Lecco che inizialmente era stato escluso per aver tardato a comunicare l’impianto sportivo, mentre ha respinto la domanda della Reggina per il mancato saldo (avvenuto oltre i tempi previsti dalle norme federali) della rata per i debiti verso l’erario. Determinante il giudizio della Covisoc che ora spalanca le porte della Serie B al Brescia. Entro il 18 luglio il club biancoblù dovrà ripresentare domanda per partecipare al campionato di Serie B, ma la riammissione ufficiale dovrà attendere la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (terzo grado della giustizia sportiva) prevista tra il 20 e il 21 luglio. La società calabrese, invece, ha 48 ore di tempo per presentare un nuovo ricorso.

Nel frattempo sono già in programma per mercoledì a Como i sorteggi del prossimo campionato cadetto dove tra le società ci sarà sicuramente il Lecco, ma non Brescia e Reggina. Al loro posto una “x” in attesa dell’ultimo verdetto della giustizia sportiva, sempre che i club non decidano di ricorrere al TAR e al Consiglio di Stato. In quel caso le ulteriori sentenze arriverebbero ad agosto.