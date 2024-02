Reggiana-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la strepitosa vittoria casalinga contro il Lecco (gol e highlights), la Feralpisalò si ripresenta in campionato per affrontare la Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Pre partita e precedenti

In classifica le due formazioni sono distanti 8 lunghezze: a quota 28 punti la Reggiana che occupa la 10ª posizione, mentre a 20 punti si trova la Feralpisalò in ultima posizione appaiata a Lecco e Spezia.

Entrambe le squadre si presentano alla sfida in ottimo stato di forma: i gardesani sono reduci da due vittorie consecutive contro Catanzaro e Lecco, mentre gli emiliani sono imbattuti da cinque giornate (3 vittorie e due pareggi).

Dopo avere perso entrambi i confronti contro la Feralpisalò durante i playoff in Serie C nel maggio 2022 (1-0 in trasferta e 1-2 in casa) la Reggiana ha vinto l’ultima sfida con i lombardi in Serie B: successo esterno per 3-0 il 28 ottobre scorso, nel match d’andata di questo campionato.

Dove vederla

Reggiana-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella. Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 25 Sau, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli. Non disponibili: Carraro, Ferrarrini, Giudici, Letizia, Verzeletti e Voltan. Diffidato: Felici.

Le probabili formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangolo; Girma, Antiste; Varela. Allenatore: Nesta.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Dubickas. Allenatore: Zaffaroni.