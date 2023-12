Reggiana-Brescia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 10 dicembre alle ore 16:15, le Rondinelle saranno di scena in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana per disputare l’incontro valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.

Pre partita

Il Brescia è reduce da tre risultati utili consecutivi, ma soprattutto dalla vittoria conquista in casa contro la Sampdoria. Percorso sin qui più incerto per gli emiliani che nelle ultime quattro uscite hanno collezionato soltanto due pareggi con Lecco Ascoli e altrettante sconfitte con Cosenza e Modena proprio nell’ultimo turno. Due soltanto, invece, i punti che separano le due formazioni in classifica: a quota 18 il Brescia e a 16 la Reggiana appena sopra la zona play out.

Dove vederla

Reggiana-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Libutti; Portanova, Bianco, Da Riva; Girma, Melegoni; Antiste. Allenatore: Nesta.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Van De Looi, Bisoli, Jallow; Bjarnason, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.