Recupero scoppiettante tra CazzagoBornato e Atletico Castegnato in Eccellenza: 4 a 3 il risultato finale

Nel pomeriggio di ieri si è giocato il recupero della 5^giornata del campionato Eccellenza, girone C, tra Atletico Castegnato, in casa, e CazzagoBornato Calcio, match rinviato precedentemente a causa della positività al covid19 di un tesserato del CazzagoBornato. La partita è stata scoppiettante fin dalle prime battute e il risultato finale ne è lo specchio perfetto: 3 reti per l’Atletico Castegnato, 4 per il CazzagoBornato.

Ad aprire le marcature è l’Atletico Castegnato con Marrazzo, tiratore del calcio di rigore assegnato al 2’ del primo tempo. Dopo la mezz’ora di gioco però il CazzagoBornato sale in cattedra e Lorenzi è autore di una doppietta che ribalta il risultato: le due reti sono arrivate al 33’ e al 38’ del primo tempo.

Il duplice fischio manda le squadre a riposo sul punteggio di 2 a 1, il rientro in campo non cambia gli equilibri visti nel primo tempo. Prosegue il buon momento del CazzagoBornato, in rete con Minessi dopo soli 2 minuti di gioco nella ripresa. La ciliegina arriva con Farimbella, al 10’, che sigla il gol del 4 a 1. L’Atletico Castegnato reagisce però alle reti e non si disunisce: Lini è autore di una doppietta, al 14’ e al 38’, che porta il punteggio sul 4 a 3 finale.