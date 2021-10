Quarto risultato utile consecutivo del FeralpiSalò: convince sempre più la squadra di mister Vecchi

Netta vittoria del FeralpiSalò per 2 a 0 contro la Pro Vercelli, arrivata così al quarto risultato utile consecutivo in serie C. Due gol, uno per tempo, accompagnano un’ottima fase difensiva da parte degli uomini di mister Vecchi. La prima rete arriva dopo una palla riconquistata da Hergheligiu, abile a servire Spagnoli già scattato verso l’area avversaria: stop e conclusione di destro per l’attaccante, che insacca.

Il secondo gol arriva su un’altra disattenzione avversaria, ad approfittarne questa volta è Luppi: il giocatore riconquista palla dopo un rinvio sbagliato della difesa della Pro Vercelli e si ritrova solo in area davanti al portiere, 2 a 0. La FeralpiSalò ha dimostrato di aver superato, almeno per questa giornata, i momenti negativi che avevano caratterizzato l’inizio stagionale. La squadra ha fornito una prestazione solida e attenta per tutti i 90 minuti di gioco, non concedendo nulla alla squadra avversaria e capitalizzando al meglio le poche occasioni che le sono capitate.

Al termine dell’incontro mister Vecchi e Spagnoli hanno rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul match appena concluso. Il mister ha sottolineato come la vittoria sia arrivata al termine di una prestazione molto concreta, differenza principale rispetto alle prime giornate di campionato: “Abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra forte dopo una prestazione molto attenta e concreta, con tanti giocatori determinati a portare a casa un risultato positivo, sia tra i titolari sia tra chi è subentrato. Dobbiamo dare continuità, abbiamo avuto qualche intoppo ad inizio stagione e adesso ho invece l’impressione che si sentano tutti coinvolti, tutti si stanno dimostrando all’altezza della situazione.”

Spagnoli è stato l’autore del gol che ha aperto le marcature: “Contentissimo per il gol, la squadra ha saputo dar del filo da torcere ad una Pro Vercelli competitiva. È stata una partita d’attesa e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni da gol e tenere il pallino del gioco.”