Quart’ultimo posto in Promozione per il Voluntas Montichiari: solo +2 dalla zona retrocessione

Al comunale di Castel Goffredo il Voluntas Montichiari ha trionfato con un netto 5 a 0 contro la Castellana e ha chiuso ottimamente l’anno solare nell’ultima partita, in programma lo scorso weekend. Una partita dominata dall’inizio alla fine dalla formazione ospite, in grado di siglare le prime quattro reti nel corso del primo tempo. Tutti con la firma di Scidone, in forma straordinaria: in gol 6’, al 23’, al 29’ e al 32’, su rigore. La ciliegina sulla torta è arrivata con Silvestri nel corso della ripresa, autore del 5 a 0 al 30’ del secondo tempo regolamentare.

Il Voluntas Montichiari chiude il 2021 in dodicesima posizione, con 16 punti in classifica in 14 sfide giocate. Un rendimento altalenante per la formazione bresciana: 4 vittorie e 4 pareggi, 6 invece le sconfitte; sono 23 i gol messi a segno e ben 22 quelli subiti. Dopo questa prima parte di campionato, la squadra si trova al quart’ultimo posto in classifica, lontana solo 2 lunghezze dalla zona retrocessione. La squadra tornerò in campo domenica 23 gennaio, in casa, contro la Nuova Valsabbia.