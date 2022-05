Pubblicato il calendario playoff per la serie A: Brescia – Perugia sabato 14 maggio

La Lega ha diramato il comunicato ufficiale contenente le date e gli orari per le gare valide per i playoff ed i playout: i playoff sono validi per l’ammissione al campionato di serie A mentre i playout decretano la retrocessione in serie C.

Il turno preliminare dei playoff si disputa in gara unica: venerdì 13 maggio è prevista la sfida tra la sesta e la settima classificata, vale a dire Ascolti contro Benevento (ore 20.30); sabato 14 si giocherà la seconda gara preliminare, tra la quinta e l’ottava in classifica, cioè il Brescia contro il Perugia (ore 18.).

In seguito, inizierà la seconda fase, con le semifinali di andata e di ritorno. L’andata è prevista martedì 17 maggio tra la vincente di Ascoli-Benevento e la terza classificata, il Pisa. L’altra semifinale si disputa il giorno successivo, mercoledì 18 maggio, tra la vincente tra Brescia – Perugia e Pisa. I ritorni invece sono previsti rispettivamente il 21 ed il 22 maggio.

La finale, infine, non sarà una partita secca, l’andata sarà giovedì 26 maggio ed il ritorno domenica 29 maggio, in entrambi i casi alle ore 20.30. finali giovedì 26 maggio andata ore 20.30

Per quanto riguarda i playout invece, la gara d’andata tra il 17 ed il 16esimo posto si disputa giovedì 12 maggio, ore 20.30, il ritorno sarà venerdì 20 maggio: le squadre interessate sono Cosenza e Vicenza.