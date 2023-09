Lumezzane, esordio amaro. La Pro Vercelli vince 4-1

Esordio stagionale da dimenticare per il Lumezzane che al suo ritorno in Serie C rimedia una pesante sconfitta esterna contro la Pro Vercelli.

Mister Franzini dispone la squadra con il 4-3-3 schierando Galeotti tra i pali Galeotti, in difesa Regazzetti e Righetti sugli esterni con la coppia Dalmazzi-Pisano al centro, in mezzo al campo Taugourdeau fiancheggiato da capitan Pesce e Moscati. A comporre il tridente offensivo ci sono infine Malotti, Gerbi e Capelli.

Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano, ma al quarto d’ora i padroni di casa passano in vantaggio con una sfortunata autorete di Eros Pisano che, nel tentativo di anticipare Nepi, insacca nella propria porta un cross di Iezzi. La reazione del Lume non si fa attendere e dopo un solo minuto arriva il pareggio con Capelli, bravissimo sfruttare al meglio un cross di Regazzetti. Il gol di Capelli sembra un toccasana per i rossoblù che iniziano a spingere, ma poco dopo la mezz’ora è i padroni di casa trovano nuovamente la via del gol. Una fatale disattenzione difensiva permette a Mustacchio di correre veloce sull’out di destra e crossare al centro per Maggio che deve solo depositare in gol.

Le due squadre vanno al riposo con il punteggio di 2-1, ma dopo soli tre minuti della ripresa la Pro Vercelli gela il Lumezzane allungando il vantaggio con Nepi che di testa batte Galeotti. Mister Franzini prova a cambiare volto alla partita inserendo forze fresche, ma i rossoblù faticano a rendersi pericolosi. La Pro Vercelli gestisce senza troppe difficoltà e al minuto 84 mette la parola fine alla partita realizzando il gol del definitivo 4-1 con Petrella.

Il Lumezzane tornerà in campo domenica 10 settembre allo stadio “Tullio Saleri” per affrontare la Pergolettese vittoriosa per 5-2 contro la Pro Sesto.

IL TABELLINO

PRO VERCELLI-LUMEZZANE 4-1

PRO VERCELLI: Valentini, Iezzi, Camigliano, Fiumanò, Rodio (77’ Carosso), Louati (94’ Sibilio), Emmanuello, Iotti, Mustacchio (77’ Petrella), Nepi (86’ Comi), Maggio (94’ Contaldo). A disposizione: Rizzo, Sarzi Puttini, Seck, Spavone, Rutigliano, Niang, Condello, Pesce. Allenatore: Dossena.

LUMEZZANE: Galeotti, Regazzetti, Pisano, Dalmazi, Righetti, Moscati (74’ Ilari), Taugordeau (82’ Poledri), Pesce, Malotti (64’ Cannavò), Gerbi (73’ Basso Ricci), Capelli (65’ Spini). A disposizione: Filigheddu, Greco, Troiani, Pogliano, Kolaj, Parodi, Scremin. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

ASSISTENTI: Lauri di Gubbio; Cardinali di Perugia

RETI: 17’ aut. Pisano, 32’ Maggio, 48’ Nepi, 84’ Petrella – 18’ Capelli.

AMMONITI: Mustacchio, Iotti - Righetti, Gerbi, Dalmazzi.

NOTE: angoli 5 - 2. Recuperi 1’ - 4’.