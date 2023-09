Pro Vercelli-Lumezzane: i convocati e le dichiarazioni pre gara di mister Franzini

A poche ore dall’esordio del Lumezzane nel campionato di Serie C, in programma alle 20:45 allo stadio “Silvio Piola” contro la Pro Vercelli, mister Franzini ha così analizzato la gara: “Siamo molto contenti e motivati per l’inizio del campionato. C’è grande curiosità per capire quali potranno essere i nostri obiettivi. La rosa mi soddisfa pienamente, avremo tutti a disposizione ad eccezione di Calì. L’avversario è molto importante, loro hanno cambiato tanti giocatori e quindi la loro formazione titolare sarà un’incognita. Siamo pronti”.

Questi, invece, i calciatori scelti per la trasferta piemontese:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Pogliano, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Righetti, Regazzetti, Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Taugourdeau, Ilari.

Attaccanti: Gerbi, Capelli, Spini, Malotti, Kolaj, Cannavò, Basso Ricci.