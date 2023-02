Pro Vercelli vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

Rifinitura mattutina presso il centro sportivo “D.Giacomini di Prevalle” per la Feralpisalò che domenica 5 febbraio alle 14:30 affronterà la Pro Vercelli allo stadio “Silvio Piola”. Reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Padova, i leoni del Garda sono secondi in classifica a quota 43 punti distanti soltanto due lunghezze dalla capolista Pordenone impegnata in trasferta contro l’Arzignano. La Pro Vercelli si trova invece a metà classifica a quota 33 punti e ed è reduce dalla sconfitta infrasettimanale subita per 2 a 0 contro l’Aurora Pro Patria. I verdeblù non stanno vivendo il loro miglior momento e contro i piemontesi, in cerca di punti per riscattare la sconfitta dell’ultimo turno e tenere lontana la zona play out, non sarà una partita semplice.

La lista dei convocati, diramata dal tecnico Stefano Vecchi al termine della seduta:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panìco, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.