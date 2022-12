Pro Sesto vs Feralpisalò: i convocati e le dichiarazioni di mister Vecchi

La diciannovesima giornata del campionato di Serie C vede la Feralpisalò opposta alla Pro Sesto del Direttore Sportivo bresciano, ed ex Brescia, Christian Botturi. Entrambe prime in classifica a quota 34 punti, le due formazioni scenderanno in campo alle 14:30 allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni per provare a conquistare la vetta solitaria del gruppo A di Serie C.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi alla viglia della partita.

“Dobbiamo mantenere il nostro gioco e la nostra continuità. In questa prima parte di stagione siamo stati colpiti da tanti infortuni e influenza, ma siamo stati bravi a reagire in modo positivo. Affrontiamo una squadra tosta, che fa giocare molti giovani. Noi dobbiamo continuare a pensare al nostro percorso e cercare di rimanere nelle prime posizioni fino alla fine della stagione, è questa l’unica cosa che conta”.

I convocati della Feralpisalò:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 15 Armati, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.