La Feralpisalò pareggia ed è campione d’inverno

La Feralpisalò si divide la posta in palio contro la Pro Sesto e si laurea campione d’inverno al pari della Pro Sesto. Partita con poche emozioni quella andata in scena allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni con entrambe le squadre chiuse e attente a non subire gol. Il primo tiro verso la porta arriva al 18’ con Bruschi che ci prova da calcio piazzato, ma la palla sbatte sulla barriera. Al 27’ si fa vedere la Feralpi con Cernigoi che riceve e controlla bene in area, ma la sua conclusione da posizione defilata sbatte contro l’esterna della rete. Nei minuti finali del primo tempo la Feralpi si rende pericolosa prima con un colpo di testa di Pilati e poco dopo con un tiro dal limite di Hergheligu che sfiora il palo. Nella ripresa i salodiani iniziano bene e dopo tre minuti sfiorano il vantaggio con Cernigoi che si finora un gol su azione di contropiede avviata da Pilati. Le azioni offensive delle due squadre sono sterili tranne a cinque dal termine quando Pizzignacco è chiamato a deviare in angolo un’ottima punizione di Bruschi. Dopo quattro minuti di recupero e senza ulteriori occasioni, termina la partita con il risultato inchiodato sullo 0 a 0.

Complici pareggi di Vicenza e Lecco, Feralpisalò e Pro Sesto mantengono il primato in classifica a quota 35 punti laureandosi campioni d’inverno.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi al termine della partita.

“È stata una partita complicata, soprattutto viste le condizioni del terreno di gioco. Siamo in vetta alla classifica, ma non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo fare e poi vedremo dove ci porterà questo campionato. Come abbiamo già detto, è un campionato equilibrato e difficile”.

IL TABELLINO

PRO SESTO - FERALPISALÒ 0-0

PRO SESTO: Botti, Maurizii, Gattoni, Della Giovanna (62’ Moretti), D’Amico (62’ Bianco), Capelli, Marzupio, Gerbi, Corradi (46’ Wieser), Toninelli, Bruschi. A disposizione: Del Frate, Santarelli, Ferrero, Sala, Moreo, Radaelli, Capogna, Boscholo Chio, Suagher. Allenatore: Andreoletti.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti, Pilati, Salines; Hergheligiu, Palazzi (62’ Pietrelli), Balestrero; Zennaro (89’ Musatti); Guerra (78’ Siligardi), Cernigoi (62’ Pittarello). A disposizione: Ferretti, Venturelli, Tonetto, Benedetti, Armati, D’Orazio, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia.

ASSISTENTI: Bartolomucci di Ciampino; Giuggioli di Grosseto.

AMMONITI: Corradi, Wieser, Toninelli, Gattoni - Bacchetti, Zennaro, Bergonzi.

NOTE: Angoli 1-1; Recupero 2’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.