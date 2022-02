Prosegue la marcia dell’Ospitaletto in Promozione: 4 a 2 contro lo Sporting Club Brescia

La 22esima giornata del campionato Promozione si è giocata senza intoppi e l’Ospitaletto ha così proseguito la sua marcia verso la vittoria finale. Al comunale Luigi Corioni di Ospitaletto, la formazione di casa ha dato vita ad una partita di grande intensità e vinta con il punteggio finale di 4 a 2 contro lo Sporting Club Brescia.

Ad aprire le marcature però non è stata la squadra di casa bensì quella ospite, in gol con Stefana dopo soli due minuti di gioco. L’Ospitaletto però non si è disunito ed è anzi riuscito a rimontare lo svantaggio prima del duplice fischio: Crescini, su calcio di rigore, ha insaccato al 35’, ed in seguito Pizza al 43’ ha completato la rimonta.

Nella ripresa sono arrivate altre due reti dell’Ospitaletto a cementificare il risultato: Golfetto al 19’ e Varinelli allo scadere, al 44’ del secondo tempo regolamentare. In pieno recupero c’è anche il tempo per il secondo gol dello Sporting Club Brescia, di Seck, utile solo a rendere meno pesante lo svantaggio.

L’Ospitaletto sale così a quota 37 punti in classifica, con 7 punti di vantaggio sulla seconda, mentre lo Sporting Club Brescia scivola nella parte bassa della classifica a quota 19 punti, vicino alla zona retrocessione.