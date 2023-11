Il Lume rinasce. Pro Patria battuta 2-0

Il Lumezzane interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive conquistando tre punti importanti sul campo della Pro Patria grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo da Spini.

Sin dalle prime battute di gioco sono i valgobbini a farsi preferire e dopo undici minuti arriva subito il vantaggio: Regazzetti salta due avversari sulla destra e appoggia per Spini che di mancino calcia di prima intenzione spedendo la palla all’angolino.

Il Lume insiste e continua ad attaccare, ma la difesa biancoblù respinge gli attacchi di Cannavò prima e Gerbi poi. Superata la mezz’ora arriva la prima vera risposta della Pro Patria con un colpo di testa di Saporetti al 36’ che però non impensierisce Filigheddu schierato titolare in campionato per la prima volta dall’inizio della stagione. Dopo aver abbassato i ritmi, il Lumezzane torna ad attaccare nei minuti finali trovando il raddoppio, ancora con Spini, bravo a raccogliere una corta respinta di Rovida e a depositare in rete con il mancino.

Nel secondo tempo i padroni di casa si fanno vedere al 54’ con un tiro-cross di Renault parato senza problemi da un attento Filigheddu. Due minuti più tardi la Pro Patria costruisce una nuova occasione e arriva al tiro da posizione centrale con Stanzani, ma il portiere rossoblù chiude lo specchio della porta. Sono le uniche due occasioni dei biancoblù, mentre il Lume gestisce la partita rendendosi pericoloso nel quarto d’ora finale con una conclusione di Pesce deviata in angolo da Rovida. Nei minuti finali sono ancora i rossoblù a sfiorare il gol con Malotti, ma il parziale non cambia.

Vittoria importante per il Lume che rialza la testa e supera in classifica proprio la Pro Patria salendo a quota 13 punti in classifica. Sabato 11 novembre i rossoblù saranno di scena allo stadio “Tullio Saleri” per ospitare alle 16:15 il Legnago.

IL TABELLINO

PRO PATRIA - LUMEZZANE 0-2

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Lombardoni, Saporetti (81’ Zanaboni); Renault (71’ Citterio), Nicco (57’ Parker), Bertoni, Ferri (57’ Somma), Ndrecka; Stanzani (71’ Pitou), Castelli. A disposizione: Mangano, Vaghi, Bashi, Marano, Fietta, Piran. Allenatore: Colombo.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Pogliano, Parodi; Moscati, Pesce, Ilari (87’ Calì); Spini (81’ Kolaj), Gerbi (87’ Capelli), Cannavò (68’ Malotti). A disposizione: Greco, Galeotti, Deratti, Troiani, Basso, Dalmazzi, Poledri, Scremin, Righetti. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

RETI: 11’ 42’ Spini

AMMONITI: Bertoni - Pogliano, Ilari.

NOTE: Angoli: 7-4.