Pro Patria-Lumezzane, i convocati e le parole pre partita del mister Arnaldo Franzini

Questa sera alle 20:45, il Lumezzane affronterà in trasferta la Pro Patria allo stadio “Speroni”, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Reduci da quattro vittorie consecutive, i rossoblù sono attualmente in zona play out a quota 10 punti e devono cambiare rotta per uscire dalla zona calda della classifica. Davanti di due lunghezze ci sono proprio gli avversari di giornata e una vittoria significherebbe il sorpasso in classifica.

Tra le fila del Lumezzane, capitan Pesce rientra dal turno di squalifica e sarà regolarmente in campo.

Queste le parole del tecnico rossoblù Arnaldo Franzini in vista della sfida:

“Affrontiamo una squadra di categoria che in questo avvio di stagione ha espresso dei buoni concetti di gioco e che può contare su alcune individualità importanti. Nella squadra come sempre ho visto il giusto atteggiamento, la volontà di fare bene e riprendere il cammino che nelle ultime settimane si è interrotto sul piano dei risultati, ma non delle prestazioni. Dovremo essere bravi a non farci prendere dalla smania di fare risultato, ma rimanere focalizzati sull’obiettivo di fare punti su un campo difficile come quello della Pro Patria. Il rientro di Pesce permette di ampliare le scelte e ci porta quella esperienza e sicurezza che Simone trasmette sempre alla squadra e che consente di leggere al meglio i momenti di una partita, aspetto che domani sarà fondamentale”.

Questa la lista dei calciatori convocati per la partita contro la Pro Patria da parte del tecnico Franzini.

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Pogliano, Regazzetti, Righetti, Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.