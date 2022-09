Promozione: tutti i risultati di domenica 4 settembre

Il campionato di promozione è ufficialmente iniziato con le principali indiziate alla promozione che non hanno tradito le aspettative. Importante vittoria della Pavonese per 2 a 1 sulla Pro Palazzolo in quello che potrebbe essere uno degli scontri più accesi del campionato. Vittoria anche per l’Orceana, altra contendente alla vittoria finale, per 3 a 0 sulla Voluntas Montichiari. Cellatica e La Sportiva Ome vincono rispettivamente contro San Lazzaro e Governolese così come il Borgosatollo che batte di misura la Vighenzi conquistando tre punti importanti. Unico pareggio di giornata è quello in rimonta del Lodrino in trasferta a Marmirolo mentre la Nuova Valsabbia torna sconfitta da Suzzara.

I risultati e i marcatori della prima giornata

Asola - Castellana 1-0 (83’ Buonaiuto)

Borgosatollo - Vighenzi 1-0 (61′ Piras)

Pavonese - Pro Palazzolo 2-1 (53′ Giovinetti, 87′ Maccabiti rig. – 71′ rig. Serafini)

Cellatica - San Lazzaro 3-2 (45′ Sinigaglia, 78′, 87′ Scariolo – 8′ Pagliari, 85′ Del Bar)

La Sportiva Ome - Governolese 2-0 (69′ Corradi, 89′ Badawi)

Marmirolo - Lodrino 1-1 (8′ Gola – 45′ Pasotti)

Orceana - Voluntas Montichiari 3-0 (Bosis, Belotti, Mainardi)

Suzzara - Nuova Valsabbia 3-0 (Guastalla, Dondi, Moretti)

Fonte immagine: Vighenzi Calcio.