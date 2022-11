Promozione: Scarpellini e La Sportiva Ome ai saluti. Al suo posto Valoti

Con una una breve nota, la Società La Sportiva Ome ha comunicato la separazione in accordo consensuale con l'allenatore della prima squadra Roberto Scarpellini. Nonostante la formazione franciacortina si trovi in piena zona play off a quota 20 punti e soltanto a meno sei dalla capolista Pavonese, le parti hanno deciso di comune accorso di interrompere il rapporto professionale.

Dal prossimo turno sulla panchina biancoblù siederà Fabio Valoti, ex allenatore della Bedizzolese e recentemente esonerato dal Prevalle, squadra che la passata stagione ha guidato fino alla finalissima degli spareggi per accedere in Serie D.