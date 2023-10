Promozione: il San Pancrazio in casa della capolista Orsa Iseo

Questo fine settimana si giocherà l’ottava giornata del campionato di Promozione. Ad aprire il turno sarà il Lodrino impegnato in trasferta sul campo del Marmirolo. Sfida testa coda per la capolista Orsa Iseo che ospiterà il San Pancrazio, mentre Vighenzi e Sported Maris affronteranno tra le mura amiche La Sportiva Ome e Asola. Cellatica e Vobarno continuano la rincorsa ai piani alti della classifica sfidando San Lazzaro è Borgosatollo. Sporting Brescia in trasferta contro il Rezzato Dor per risalire la classifica, a chiudere la giornata Suzzara.Cividatese.



Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Marmirolo - Lodrino (sabato 28 ottobre)

(Arbitro: Daniele Firmani di Milano; Assistente 1: Suadi Cila di Chiari; Assistente 2: Samuele Cometti di Bergamo)

San Lazzaro - Cellatica

(Arbitro: Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi; Assistente 1: Alessandro Morina di Chiari; Assistente 2: Jhon Michael Dutan Regato di Cremona)

Orsa Iseo - San Pancrazio

(Arbitro: Matteo Baldanza di Milano; Assistente 1: Gabriele Terlizzi di Bergamo; Assistente 2: Paolo Zappella di Bergamo)

Rezzato Dor - Sporting Brescia

(Arbitro: Omar Jemouh di Treviglio; Assistente 1: Kamural Hassan di Mantova; Assistente 2: Filomeno D’Apolito di Mantova)

Vighenzi - La Sportiva Ome

(Arbitro: Pietro Rubino di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Domenico Ammendola di Mantova; Assistente 2: Edoardo Allegri di Mantova)

Vobarno - Borgosatollo

(Arbitro: Adam El Kader di Milano; Assistente 1: Paolo Mauro di Brescia; Assistente 2: Lorenzo Rovati di Brescia)

Suzzara - Cividatese

(Arbitro: Valeria Sardi di Chiari; Assistente 1: Matteo Meroni di Chiari; Assistente 2: Cesare Loda Magli di Chiari)



Sported Maris - Asola(Arbitro: Giuseppe Pecora; Assistente 1: Denis Florentin Ghita di Voghera; Assistente 2: Luca Esti di Brescia)