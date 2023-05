Promozione: i risultati di domenica 7 maggio

È giunto al termine il campionato di Promozione che già da qualche giornata aveva festeggiato la Pavonese vincitrice indiscussa del girone. Nell’ultima giornata la formazione bassaiola pareggia due pari contro la Nuova Valsabbia chiudendo la stagione senza sconfitte. Vittoria esterna sul campo del Borgosatollo per l’Orceana che consolida il secondo posto davanti all’Asola, che ha superato 5 a 0 la Pro Palazzolo, e alla Castellana che ha pareggiato a reti inviolate contro il Cellatica. Pareggio amaro per i gialloblù che chiudono al quinto posto, ma per la forbice di oltre dieci punti di svantaggio dalla seconda non centrano la zona play off. Sconfitta indolore per il Lodrino contro il Suzzara, mentre per Governolese e Voluntas Montichiari, pareggio senza reti per entrambe contro Vighenzi e San Lazzaro, è ufficiale la retrocessione.

Questi verdetti del campionato:

Promossa: CALCIO PAVONESE

Play off: ORCEANA direttamente in finale e Asola-Castellana

Play out: Suzzara-NUOVA VALSABBIA

Retrocesse: Governolese e VOLUNTAS MONITCHIARI

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Pro Palazzolo 5-0

(42′ Di Mango, 49′ Bovi, 57′ Galante, 66′ Moreni, 86′ Shima)

Borgosatollo - Orceana 1-3

(46′ Okou Okou – 22′ Colonetti, 42′ Castelli, 65′ Juljan Duda)

Pavonese - Nuova Valsabbia 2-2

(84′ Brignani, 85′ Gambaretti – 13′ aut. Pini, 42′ Fatao Bara)

Cellatica - Castellana 0-0

Marmirolo - La Sportiva Ome 3-2

(8′ Pereira, 35′ Valbusa, 90′ Luppi – 5′ Furaforte, 53′ Corradi)

Suzzara - Lodrino 2-0

(65′ Moretti, 68′ aut. Gusmeri)

Vighenzi - Governolese 0-0

Voluntas Montichiari - San Lazzaro 0-0