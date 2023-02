Promozione: i risultati di domenica 26 febbraio

È bastato un gol di Crescini nel primo tempo alla Pavonese per superare il Borgosatollo nella 21ª giornata di campionato e allungare a sette punti il vantaggio sulle inseguitrici Orceana e Asola. La forma azione bassaiola è stata sconfitta 1 a 0 dal Marmirolo, mentre l’Asola è stata fermata in casa sullo 0 a 0 dalla Voluntas Montichiari che abbandona l’ultimo posto in classifica complice la sconfitta interna del Suzzara contro la Vighenzi. Reti inviolate anche tra Governolese e Cellatica raggiunta al quarto posto dalla Castellana vittoriosa per 1 a 0 sul Lodrino. In chiave salvezza vittoria importante della Nuova Valsabbia (3 a 0 alla Pro Palazzolo) che aggancia il San Lazzaro sconfitto da La Sportiva Ome.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Voluntas Montichiari 0-0

Pavonese - Borgosatollo 1-0

(17′ Crescini)

Cellatica - Governolese 0-0

La Sportiva Ome - San Lazzaro 2-0

(34′ Corradi, 79′ Corradi)

Lodrino - Castellana 0-1

(31′ Thai Ba)

Marmirolo - Orceana 1-0

(Valbusa)

Nuova Valsabbia - Pro Palazzolo 3-0

(67′ Rivetti, 86′ Zambelli E., 90′ Fontana)

Suzzara - Vighenzi 0-2

(11′ Asbiae, 90′ Grazioli)