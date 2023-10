Promozione: Poker dell’Orsa Iseo e vetta solitaria del girone

L’Orsa Iseo ha riscattato immediatamente la sconfitta subita lo scorso turno superando in trasferta la Cividatese con un netto 4-1. Tre punti preziosi che valgono anche la vetta solitaria del girone complici i pareggi della Vighenzi e della Sported Maris fermati rispettivamente da Asola e Sporting Brescia. Vittorie importanti in zona play off anche per il Cellatica vittorioso in casa sul Marmirolo, del Lodrino contro il Suzzara e del Vobarno che lontano dalle mura amiche vinto di misura contro il San Pancrazio ancora fermo all’ultimo posto. Nonostante l’avvicendamento in panchina, La Sportiva Ome va incontro alla quinta sconfitta stagionale per mano del San Lazzaro. Muove la classifica, infine, il Borgosatollo che contro il Rezzato agguanta il pareggio all’ultimo respiro.

I risultati e i marcatori della giornata:

Asola - Vighenzi 1-1

(Bovi - Pavoni)

Borgosatollo - Rezzato Dor 2-2

(28′ Treccani, 98′ Diene - 45′ 74′ rig. Nonni)

Cellatica - Marmirolo 2-1

(57′ Masperi, 90′ Cimini)

Cividatese - Orsa Iseo 1-4

(Pesenti - 2 Manzoni, Belotti, Tavelli

La Sportiva Ome - San Lazzaro 1-3

(Pizzamiglio - Del Bar, Ghirardini, Corradini)

Lodrino - Suzzara 2-0

(Rezzi, Cadei)

San Pancrazio - Vobarno 1-2

(44′ Viscardi - 17′ Belleri, 61′ Cesaroni)

Sporting Brescia - Sported Maris 0-0