Promozione: i risultati di domenica 30 ottobre

Campionato divertente e molto equilibrato con continui cambi in vetta alla classifica che ora vede al primo posto a pari punti l’Orceana e la Pavonese vittorioso rispettivamente contro la Nuova Valsabbia e l’Asola. Il Borgosatollo scende al secondo posto a un punto di distanza dalla vetta dopo il pareggio in rimonta per due pari contro La Sportiva Ome. Vittoria importante della Vighenzi che vince e convince in trasferta per 4 a 1 il Lodrino e sale in zona play off. Sconfitte pesanti, invece, per Pro Palazzolo e Voluntas Montichiari invischiate ora in zona retrocessione. Vittoria per 3 a 1, infine, della Castellana sulla Governolese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Pavonese - Asola 3-1

(2′ Grechi, 10′ Crescini, 49′ Crescini – 28′ Bovi)

Marmirolo - Voluntas Montichiari 3-1

(17′ Jadid, 33′ Jadid, 46′ pt Jadid – 77′ Derelli)

La Sportiva Ome - Borgosatollo 2-2

(43′ rig. Corradi, 62′ Furaforte – 58′ e 68’ Okou Okou)

Lodrino - Vighenzi 1-4

(rig. Moreschi – Boateng, Grazioli, Asbiae, Asbiae)

Nuova Valsabbia - Orceana 0-1

(67′ Bosis)

Pro Palazzolo - San Lazzaro 0-1

Suzzara - Cellatica 1-1

(89’ Vincenzi - 30’ Scalvini)

Castellana - Governolese 3-1

(Gyamfi, Parisio, Faye Pape)

Fonte immagine: pagina facebook Vighenzi Calcio.